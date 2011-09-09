Варшава, 23 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Белорусский оппозиционер-эмигрант Павел Латушко на своём YouTube-канале призвал белорусских граждан сорвать проведение в Белоруссии Дня России.

Belarus-nau.org Павел Латушко

«11 июня российские оккупационные власти и марионеточное правительство Лукашенко планируют провести в Минске большой концерт по случаю Дня России. Народное антикризисное управление (структура, которую возглавляет Латушко — ИА REGNUM) заявляет о категорической недопустимости празднования Дня России в Белоруссии, высказывает решительный протест против этого намерения и призывает всех жителей Минска и других белорусских городов бойкотировать любые мероприятия, посвящённые Дню России, активно противодействовать их пропаганде всеми способами и предпринимать любые действия для срыва плана российских оккупантов по проведению Дня России в Белоруссии», — заявил Латушко.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская оппозиция во главе со Светланой Тихановской и Павлом Латушко требует от Запада признать «российскую оккупацию Белоруссии», а также то, что Александр Лукашенко является «военным агрессором».