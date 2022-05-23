София, 23 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Сотрудники таможенного агентства Болгарии изъяли в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию контрабандных сигарет. Об этом 23 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

Арестованные сигареты

По официальной информации, указанный товар был спрятан в потайном отсеке грузового автомобиля, следовавшего из Стамбула в Амстердам. При дополнительной проверке фуры, которая, согласно документации, перевозила партию стройматериалов, обнаружены 1960 пачек табачной продукции.

На водителя транспортного средства, являющегося гражданином Турции, составлен протокол.

С начала нынешнего года на КПП «Капитан Андреево» изъято в общей сложности четыре миллиона сигарет. Общая сумма соответствующей контрабандной продукции превышает $1,2 млн.