Санкт-Петербург, , 18:06 — REGNUM Более 30 маршрутов коммерческого и один маршрут социального транспорта ликвидируют с 1 июня из системы общественного транспорта Санкт-Петербурга. Вместо них запустят 94 новых маршрута на современных автобусах. Это станет началом второго этапа новой модели транспортного обслуживания, которая была запущена в городе 1 апреля 2022 года.

Автобус Наталья Стрельцова © ИА EGNUM

Как отмечает издание «Деловой Петербург», новые маршруты будут работать по новым правилам: водители на остановках будут открывать все двери для посадки и высадки пассажиров; пассажиры должны самостоятельно оплачивать проезд любым действующим видом электронных проездных билетов, банковской картой, QR-билетом — и без возможности оплаты наличными в салонах. Все льготные виды проездных будут действовать на всех маршрутах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной 2022 года в Петербурге началась транспортная реформа, очередной ее этап стартует 1 июня. С этого дня по дорогам города перестанут ходить более 30 коммерческих маршрутов и один социальный № 372. Часть из них уже начали дублировать троллейбусами, трамваями и автобусами, а социальный полностью заменит новый автобусный маршрут №252.

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Напомним, что последний, третий этап, реформы намечен на 15 июля. Ожидается, что с середины лета коммерческие маршруты окончательно прекратят ходить в Петербурге. На маршруты выйдут еще 1244 автобуса, которых будет достаточно чтобы полностью заменить «маршрутки» социальным общественным транспортом.

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