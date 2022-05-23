Москва, 23 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Кандидат на должность главы МЧС генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Александр Хинштейн

«Кандидат на должность главы МЧС генерал-майор Александр Куренков до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии (а не помощника, как ошибочно сообщают информагентства). В этом качестве курировал боевую подготовку», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Ранее Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Куренкова на должность главы МЧС. Верхняя палата парламента может обсудить вопрос о назначении 25 мая.