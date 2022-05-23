Чебоксары, , 17:53 — REGNUM В Чувашии доходы пяти членов правительства выше, чем у главы республики Олега Николаева. Они задекларировали от 1,4 млн до 32 млн рублей по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Самым богатым министром в команде Николаева является вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов, который указал более 32,18 млн рублей годового дохода. Что касается собственности, то на него записана квартира (142,3 кв. метра), машиноместо и иномарка БМВ X3 Xdrive.

Второе место по уровню доходов занимает глава минтранса Владимир Осипов, получивший 11,26 млн рублей в прошлом году, на третьем месте — министр промышленности Александр Кондратьев с 8,6 млн рублей.

Топ-5 самых богатых чиновников замыкают первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков и вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, указавшие соответственно более 7,76 млн рублей и 6,7 млн рублей дохода.

Глава Чувашии Олег Николаев с 5,89 млн рублей дохода занимает шестую строчку неформального рейтинга. Следом расположился руководитель его администрации Вячеслав Борисов, задекларировавший 4,61 млн рублей дохода.

В десятку чиновников по уровню дохода также входят глава минтруда Алена Елизарова и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов: они получил соответственно 3,43 млн и 3,226 млн рублей.

Меньше всего среди членов правительства Чувашии получают глава гостехнадзора Владимир Димитриев и руководитель госжилинспекции Владимир Кочетков: их доходы составили в 2021 году 1,429 млн рублей и 1,425 млн рублей соответственно.

Что касается собственности, то больше всего объектов задекларировано у министра природы Эмира Бедертдинова: ему принадлежат пять земельных участков (2500 кв. м, 1158 кв. м, 1094 кв. м, 6909 кв. м и 264 кв. м), жилой дом (143,8 кв. м), два нежилых здания (283,3 кв. м, 235 кв. м), навес (343,5 кв. м), автомобиль «Тойота RAV4» и моторная лодка. В долевой собственности числятся три земельных участка (17 200 кв. м, 15 700 кв. м, 2500 кв. м), жилой дом (43,4 кв. м) и две квартиры (49,2 кв. м, 117,8 кв. м).

Помимо этого, супруга Бедертдинова является самой богатой из министерских жён: в 2021 году её доход превысил 10,1 млн рублей.

Член правительства Доход в 2021 году Доход жены/мужа 1 Дмитрий Краснов 32 184 885,04 5415,02 минэкономики 2 Владимир Осипов 11 260 375,93 621 036,05 минтранс 3 Александр Кондратьев 8 610 846 минпром 4 Михаил Ноздряков 7 762 587,7 155 840 минфинансов 5 Павел Данилов 6 716 853,35 2 345 210,09 минстрой 6 Олег Николаев 5 896 006,64 418 937,23 глава Чувашии 7 Вячеслав Борисов 4 621 563,57 242 587 глава администрации 8 Алена Елизарова 3 431 338,23 2 845 832,2 минтруд 9 Сергей Артамонов 3 226 011,8 679 850,7 минсельхоз 10 Кристина Майнина 3 070 553,78 3 684 000,35 минцифры 11 Владимир Степанов 3 063 158,62 минздрав 12 Василий Петров 2 744 254,3 минспорт 13 Светлана Каликова 2 627 420,22 694 684,29 минкультуры 14 Эмир Бедертдинов 2 310 265,26 10 142 873,60 минприроды 15 Сергей Павлов 2 247 146,68 ГКЧС 16 Алексей Ладыков 1 971 092,75 полпредство 17 Надежда Колебанова 1 823 342,55 служба по тарифам 18 Дмитрий Захаров 1 583 520,73 1 349 906,72 минобразования 19 Константин Викторов 1 587 407,82 660 148,91 госветслужба 20 Дмитрий Сержантов 1 516 772,55 517 829,77 служба по делам юстиции 21 Владимир Димитриев 1 429 678,46 656 895,42 гостехнадзор 22 Виктор Кочетков 1 425 226,25 госжилинспекция

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