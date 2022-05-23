Чебоксары, 23 мая 2022, 17:53 — REGNUM В Чувашии доходы пяти членов правительства выше, чем у главы республики Олега Николаева. Они задекларировали от 1,4 млн до 32 млн рублей по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги
Деньги
Иван Шилов © ИА REGNUM

Самым богатым министром в команде Николаева является вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов, который указал более 32,18 млн рублей годового дохода. Что касается собственности, то на него записана квартира (142,3 кв. метра), машиноместо и иномарка БМВ X3 Xdrive.

Второе место по уровню доходов занимает глава минтранса Владимир Осипов, получивший 11,26 млн рублей в прошлом году, на третьем месте — министр промышленности Александр Кондратьев с 8,6 млн рублей.

Топ-5 самых богатых чиновников замыкают первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков и вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, указавшие соответственно более 7,76 млн рублей и 6,7 млн рублей дохода.

Глава Чувашии Олег Николаев с 5,89 млн рублей дохода занимает шестую строчку неформального рейтинга. Следом расположился руководитель его администрации Вячеслав Борисов, задекларировавший 4,61 млн рублей дохода.

В десятку чиновников по уровню дохода также входят глава минтруда Алена Елизарова и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов: они получил соответственно 3,43 млн и 3,226 млн рублей.

Меньше всего среди членов правительства Чувашии получают глава гостехнадзора Владимир Димитриев и руководитель госжилинспекции Владимир Кочетков: их доходы составили в 2021 году 1,429 млн рублей и 1,425 млн рублей соответственно.

Что касается собственности, то больше всего объектов задекларировано у министра природы Эмира Бедертдинова: ему принадлежат пять земельных участков (2500 кв. м, 1158 кв. м, 1094 кв. м, 6909 кв. м и 264 кв. м), жилой дом (143,8 кв. м), два нежилых здания (283,3 кв. м, 235 кв. м), навес (343,5 кв. м), автомобиль «Тойота RAV4» и моторная лодка. В долевой собственности числятся три земельных участка (17 200 кв. м, 15 700 кв. м, 2500 кв. м), жилой дом (43,4 кв. м) и две квартиры (49,2 кв. м, 117,8 кв. м).

Помимо этого, супруга Бедертдинова является самой богатой из министерских жён: в 2021 году её доход превысил 10,1 млн рублей.

Член правительстваДоход в 2021 годуДоход жены/мужа
1Дмитрий Краснов32 184 885,045415,02
минэкономики
2Владимир Осипов11 260 375,93621 036,05
минтранс
3Александр Кондратьев8 610 846
минпром
4Михаил Ноздряков7 762 587,7155 840
минфинансов
5Павел Данилов6 716 853,352 345 210,09
минстрой
6Олег Николаев5 896 006,64418 937,23
глава Чувашии
7Вячеслав Борисов4 621 563,57242 587
глава администрации
8Алена Елизарова3 431 338,232 845 832,2
минтруд
9Сергей Артамонов3 226 011,8679 850,7
минсельхоз
10Кристина Майнина3 070 553,783 684 000,35
минцифры
11Владимир Степанов3 063 158,62
минздрав
12Василий Петров2 744 254,3
минспорт
13Светлана Каликова2 627 420,22694 684,29
минкультуры
14Эмир Бедертдинов2 310 265,2610 142 873,60
минприроды
15Сергей Павлов2 247 146,68
ГКЧС
16Алексей Ладыков1 971 092,75
полпредство
17Надежда Колебанова1 823 342,55
служба по тарифам
18Дмитрий Захаров1 583 520,731 349 906,72
минобразования
19Константин Викторов1 587 407,82660 148,91
госветслужба
20Дмитрий Сержантов1 516 772,55517 829,77
служба по делам юстиции
21Владимир Димитриев1 429 678,46656 895,42
гостехнадзор
22Виктор Кочетков1 425 226,25
госжилинспекция

Читайте ранее в этом сюжете: Годовой доход главы Чувашии достиг почти 5,9 млн рублей