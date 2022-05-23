Чебоксары, 23 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Чувашии доходы пяти членов правительства выше, чем у главы республики Олега Николаева. Они задекларировали от 1,4 млн до 32 млн рублей по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Самым богатым министром в команде Николаева является вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов, который указал более 32,18 млн рублей годового дохода. Что касается собственности, то на него записана квартира (142,3 кв. метра), машиноместо и иномарка БМВ X3 Xdrive.

Второе место по уровню доходов занимает глава минтранса Владимир Осипов, получивший 11,26 млн рублей в прошлом году, на третьем месте — министр промышленности Александр Кондратьев с 8,6 млн рублей.

Топ-5 самых богатых чиновников замыкают первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков и вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, указавшие соответственно более 7,76 млн рублей и 6,7 млн рублей дохода.

Глава Чувашии Олег Николаев с 5,89 млн рублей дохода занимает шестую строчку неформального рейтинга. Следом расположился руководитель его администрации Вячеслав Борисов, задекларировавший 4,61 млн рублей дохода.

В десятку чиновников по уровню дохода также входят глава минтруда Алена Елизарова и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов: они получил соответственно 3,43 млн и 3,226 млн рублей.

Меньше всего среди членов правительства Чувашии получают глава гостехнадзора Владимир Димитриев и руководитель госжилинспекции Владимир Кочетков: их доходы составили в 2021 году 1,429 млн рублей и 1,425 млн рублей соответственно.

Что касается собственности, то больше всего объектов задекларировано у министра природы Эмира Бедертдинова: ему принадлежат пять земельных участков (2500 кв. м, 1158 кв. м, 1094 кв. м, 6909 кв. м и 264 кв. м), жилой дом (143,8 кв. м), два нежилых здания (283,3 кв. м, 235 кв. м), навес (343,5 кв. м), автомобиль «Тойота RAV4» и моторная лодка. В долевой собственности числятся три земельных участка (17 200 кв. м, 15 700 кв. м, 2500 кв. м), жилой дом (43,4 кв. м) и две квартиры (49,2 кв. м, 117,8 кв. м).

Помимо этого, супруга Бедертдинова является самой богатой из министерских жён: в 2021 году её доход превысил 10,1 млн рублей.