От 1,4 млн до 32 млн рублей: рейтинг доходов чувашских министров
Чебоксары, 23 мая, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Чувашии доходы пяти членов правительства выше, чем у главы республики Олега Николаева. Они задекларировали от 1,4 млн до 32 млн рублей по итогам 2021 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Самым богатым министром в команде Николаева является вице-премьер — глава минэкономразвития Дмитрий Краснов, который указал более 32,18 млн рублей годового дохода. Что касается собственности, то на него записана квартира (142,3 кв. метра), машиноместо и иномарка БМВ X3 Xdrive.
Второе место по уровню доходов занимает глава минтранса Владимир Осипов, получивший 11,26 млн рублей в прошлом году, на третьем месте — министр промышленности Александр Кондратьев с 8,6 млн рублей.
Топ-5 самых богатых чиновников замыкают первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков и вице-премьер — министр строительства Павел Данилов, указавшие соответственно более 7,76 млн рублей и 6,7 млн рублей дохода.
Глава Чувашии Олег Николаев с 5,89 млн рублей дохода занимает шестую строчку неформального рейтинга. Следом расположился руководитель его администрации Вячеслав Борисов, задекларировавший 4,61 млн рублей дохода.
В десятку чиновников по уровню дохода также входят глава минтруда Алена Елизарова и вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов: они получил соответственно 3,43 млн и 3,226 млн рублей.
Меньше всего среди членов правительства Чувашии получают глава гостехнадзора Владимир Димитриев и руководитель госжилинспекции Владимир Кочетков: их доходы составили в 2021 году 1,429 млн рублей и 1,425 млн рублей соответственно.
Что касается собственности, то больше всего объектов задекларировано у министра природы Эмира Бедертдинова: ему принадлежат пять земельных участков (2500 кв. м, 1158 кв. м, 1094 кв. м, 6909 кв. м и 264 кв. м), жилой дом (143,8 кв. м), два нежилых здания (283,3 кв. м, 235 кв. м), навес (343,5 кв. м), автомобиль «Тойота RAV4» и моторная лодка. В долевой собственности числятся три земельных участка (17 200 кв. м, 15 700 кв. м, 2500 кв. м), жилой дом (43,4 кв. м) и две квартиры (49,2 кв. м, 117,8 кв. м).
Помимо этого, супруга Бедертдинова является самой богатой из министерских жён: в 2021 году её доход превысил 10,1 млн рублей.
|Член правительства
|Доход в 2021 году
|Доход жены/мужа
|1
|Дмитрий Краснов
|32 184 885,04
|5415,02
|минэкономики
|2
|Владимир Осипов
|11 260 375,93
|621 036,05
|минтранс
|3
|Александр Кондратьев
|8 610 846
|минпром
|4
|Михаил Ноздряков
|7 762 587,7
|155 840
|минфинансов
|5
|Павел Данилов
|6 716 853,35
|2 345 210,09
|минстрой
|6
|Олег Николаев
|5 896 006,64
|418 937,23
|глава Чувашии
|7
|Вячеслав Борисов
|4 621 563,57
|242 587
|глава администрации
|8
|Алена Елизарова
|3 431 338,23
|2 845 832,2
|минтруд
|9
|Сергей Артамонов
|3 226 011,8
|679 850,7
|минсельхоз
|10
|Кристина Майнина
|3 070 553,78
|3 684 000,35
|минцифры
|11
|Владимир Степанов
|3 063 158,62
|минздрав
|12
|Василий Петров
|2 744 254,3
|минспорт
|13
|Светлана Каликова
|2 627 420,22
|694 684,29
|минкультуры
|14
|Эмир Бедертдинов
|2 310 265,26
|10 142 873,60
|минприроды
|15
|Сергей Павлов
|2 247 146,68
|ГКЧС
|16
|Алексей Ладыков
|1 971 092,75
|полпредство
|17
|Надежда Колебанова
|1 823 342,55
|служба по тарифам
|18
|Дмитрий Захаров
|1 583 520,73
|1 349 906,72
|минобразования
|19
|Константин Викторов
|1 587 407,82
|660 148,91
|госветслужба
|20
|Дмитрий Сержантов
|1 516 772,55
|517 829,77
|служба по делам юстиции
|21
|Владимир Димитриев
|1 429 678,46
|656 895,42
|гостехнадзор
|22
|Виктор Кочетков
|1 425 226,25
|госжилинспекция