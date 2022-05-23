Москва, , 17:53 — REGNUM Пиковым назвали укрепление курса рубля в Министерстве экономического развития России, передаёт 23 мая РБК.

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«По нашим оценкам, сейчас укрепление рубля находится на пиковых уровнях», — заявили в министерстве.

Также в Минэкономразвития пояснили, что идёт адаптация к новым условиям импорта и потоков капитала. Ожидается, что дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ сыграет важную роль в этих процессах.

Напомним, курс доллара находится на уровне 57,5 руб по состоянию на 17:00 мск.

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