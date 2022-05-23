Кемерово, , 17:47 — REGNUM В Кемерове завтра, 24 мая, для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок. В этом году школу оканчивают 2245 учеников 11-х классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Последний звонок Ольга Демиденко © ИА REGNUM

«Праздники в Кемерове начнутся в 16:00 (время местное). Ребят поздравят директора, педагоги, родители, с творческими номерами выступят малыши-первоклассники», — уточнили в городской администрации.

При этом из-за проведения последних звонков в регионе будет ограничена продажа алкогольной продукции.