Кемерово, 23 мая, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Кемерове завтра, 24 мая, для одиннадцатиклассников прозвенит последний звонок. В этом году школу оканчивают 2245 учеников 11-х классов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Последний звонок

«Праздники в Кемерове начнутся в 16:00 (время местное). Ребят поздравят директора, педагоги, родители, с творческими номерами выступят малыши-первоклассники», — уточнили в городской администрации.

При этом из-за проведения последних звонков в регионе будет ограничена продажа алкогольной продукции.