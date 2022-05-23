Липецк, , 17:46 — REGNUM В апреле 2022 года в Липецкой области годовая инфляция ускорилась до 18,78% после 16,70% в марте, что соответствовало общероссийской динамике. Уровень инфляции в регионе был выше, чем в Центральном федеральном округе (ЦФО) и России (17,97% и 17,83%). Об этом 23 марта сообщил Банк России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ускорение инфляции, как и других регионах РФ, связано со снижением предложения отдельных товаров, ростом издержек товаропроизводителей и поставщиков услуг, в том числе из-за нарушения производственных и логистических цепочек.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле повысился до 20,18% с 16,49% в марте. Из-за удорожания компонентов кормовой базы для сельскохозяйственных животных выросла себестоимость производства сырого молока и мясного сырья, что вместе с удорожанием импортных упаковочных материалов и логистики обусловило ускорение роста цен на молочную продукцию и мясопродукты.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Липецкой области повысился до 22,12% в апреле с 21,17% в марте, в отличие от ситуации в целом по России, где он снизился. На динамику цен в Липецкой области повлияло преимущественно снижение предложения некоторых товаров из-за приостановки работы отдельных производителей, в том числе в регионе.

Из-за логистических трудностей с поставками сырья для производства шин отдельные предприятия приостановили в Липецкой области. Снижение предложения привело к ускорению роста цен на шины для легковых автомобилей. Ситуация с предложением автомобилей ухудшилась из-за ухода с российского рынка отдельных международных автоконцернов, приостановки работы отечественных автозаводов, разрывом логистических и производственных цепочек. В этих условиях в регионе ускорился рост цен на легковые автомобили.

Ухудшилась ситуация с предложением чистящих и моющих средств, а также парфюмерно-косметических товаров, из-за чего ускорился рост цен них.

В Липецкой области годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 11,42% в апреле с 10,35% в марте. Из-за проблем с зарубежными поставками возросла стоимость автомобильных запчастей и комплектующих. Увеличился годовой темп прироста цен на услуги добровольного и обязательного автострахования.