Пекин, 23 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отклонила заявку об участии Тайваня в ежегодной ассамблее после «дипломатического давления со стороны Китая с целью изоляции острова», сообщает 23 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Предложение о присоединении Тайваня в качестве наблюдателя был подписано 13 членами ВОЗ, однако организация ответила отказом.

В связи с данным решением министерство иностранных дел Тайваня выразило «глубокое сожаление и недовольство».

Напомним, что Тайвань был исключен из многих глобальных организаций в связи с возражениями Пекина, по мнению которого Тайвань не может рассматриваться как независимая страна, поскольку остров является провинцией Китая.