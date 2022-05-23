Москва, , 17:41 — REGNUM Предложение назначить главой МЧС РФ Александра Куренкова внёс в Совфед 23 мая президент России Владимир Путин, пишут СМИ.

Владмир Путин Kremlin.ru

Сообщается, что кандидатура Куренкова будет обсуждаться завтра, 24 мая, тремя комитетами, затем Совфед рассмотрит этот же вопрос на пленарном заседании 25 мая.

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Напомним, сейчас и. о. министра России по чрезвычайным ситуациям является Александр Чуприян — с момента гибели в сентябре прошлого года главы МЧС ПФ Евгения Зиничева.

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