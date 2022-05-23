Москва, 23 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Предложение назначить главой МЧС РФ Александра Куренкова внёс в Совфед 23 мая президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владмир Путин

Кандидатура Куренкова будет обсуждаться завтра, 24 мая, тремя профильными комитетами, затем Совфед рассмотрит этот же вопрос на заседании 25 мая.

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Напомним, сейчас и. о. министра России по чрезвычайным ситуациям является Александр Чуприян — с момента гибели в сентябре прошлого года главы МЧС РФ Евгения Зиничева.