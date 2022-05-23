Воронеж, , 17:40 — REGNUM Житель Воронежской области поджёг супругу и её мать, в результате одна женщина госпитализирована, вторая погибла. Сам подозреваемый арестован по решению суда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 23 мая в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Следственный комитет Kaluga.sledcom.ru

Трагедия разыгралась 21 мая в посёлке Подгоренский, в одном из частных домов. По предварительным данным следствия, 67-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору с женой, которую он заподозрил в измене. В ходе конфликта он облил бензином 61-летнюю супругу и её 85-летнюю мать, а затем поджёг. Пламя охватило женщин и помещение дома. Супруге поджигателя удалось выбежать из дома, её госпитализировали с многочисленными ожогами. Её мать погибла.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и о покушении на убийство. Сам подозреваемый в совершении преступления свою вину отрицает, по его утверждению трагедия произошла из-за несчастного случая. По ходатайству следствия суд отправил фигуранта дела под стражу.