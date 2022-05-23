Калуга, 23 мая, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Годовая инфляция в Калужской области в апреле 2022 года увеличилась и составила 21,82% после 19,31% месяцем ранее. При этом инфляция в регионе по-прежнему оставалась выше, чем по России в целом (17,83%) и Центральному федеральному округу (17,97%). Об этом 23 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Банка России.

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Рост инфляции в регионе преимущественно был обусловлен снижением предложения отдельных товаров и услуг, а также ростом издержек производителей и поставщиков, в том числе на фоне логистических трудностей. Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в апреле 2022 года увеличился и составил 21,43% после 18,57% месяцем ранее. Повышение стоимости импортных ингредиентов вследствие нарушения логистических цепочек, а также произошедшее в предыдущие месяцы удорожание сахара из-за временного всплеска спроса на него, стали причиной роста издержек кондитерских фабрик. В результате увеличился годовой темп прироста цен на кондитерские изделия. Рост стоимости отдельных компонентов кормовой базы и ветеринарных препаратов привел к увеличению издержек производителей сырого молока. Вследствие этого сырье для производства молочной продукции стало дороже. Наряду с увеличением стоимости упаковки и ростом затрат на транспортировку это обусловило повышение годовых темпов прироста цен на молоко и молочные продукты. По схожим причинам ускорился рост цен на мясную продукцию.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года в регионе увеличился и составил 27,54% после 24,92% месяцем ранее, тогда как по России в целом он снизился. Основной вклад в ускорение роста цен внесла динамика стоимости легковых автомобилей. Снижение объемов поставок автомобилей иностранных производителей, уход с российского рынка отдельных международных автоконцернов, а также временная приостановка деятельности отечественных заводов вследствие разрыва логистических и производственных цепочек, привели к сокращению предложения новых легковых автомобилей. В результате рост цен на них ускорился. Повышение затрат на сырье и упаковку на фоне затруднений в международных поставках привело к росту издержек производителей парфюмерно-косметических товаров. Это стало причиной увеличения годовых темпов прироста цен на эту продукцию. Годовой темп прироста цен на услуги в апреле 2022 года увеличился до 12,46% после 10,95% месяцем ранее.

На фоне значительного роста потребления мобильного интернета увеличились вложения сотовых операторов в поддержку и модернизацию сетей, а также обновление оборудования. Рост издержек обусловил необходимость пересмотра тарифов на услуги мобильной связи. В результате повысились годовые темпы прироста цен на эти услуги. Сокращение предложения зарубежных туров из-за введенных рядом стран ограничений на авиасообщение стало причиной ускорения удорожания стоимости отдыха за рубежом.