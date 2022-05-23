Минск, 23 мая, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Белоруссия — это не нация, а «приспособленческий регион России», к котором осталась только «вата покорная». Такое мнение в интервью на YouTube-канале «Жизнь-малина» высказал белорусский самбист Степан Попов.

Zelyoniy.anton Белорусские националисты

«Посмотри, как они сейчас полностью топят за Россию. Хотя полгода назад у них риторика была «независимая Белоруссия» и «любим Лукашенко», завтра у них будет — «любим Путина», — заявил спортсмен, говоря о белорусах, не уехавших из Белоруссии.

По мнению Попова, белорусам нужно учить белорусский язык и понять, что они не относятся к Русскому миру.

Степан Попов до 2020 года был лояльным белорусской власти спортсменом. Однако на волне протестных событий в республике подписал открытое письмо представителей спортивной отрасли с требованием признать недействительными выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа 2020 года. После этого Попов эмигрировал.