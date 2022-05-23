Вашингтон, 23 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В США отмечен новый исторический максимум цены на бензин, сообщает 23 мая Американская автомобильная ассоциация.

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По данным этой организации, цена галлона (3,785 л) бензина на сегодняшний день достигла среднего показателя $4,596.

Отмечено, что этот показатель был вычислен по данным, полученным с 60 тыс. автозаправочных станций.

Напомним, ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о наихудшем энергетическом кризисе за последние 50 лет.

При этом власти США продолжают обвинять в этом руководство России и лично российского президента Владимира Путина.