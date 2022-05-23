Новосибирск, 23 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Новосибирску дополнительно выделили 235 млн рублей на ремонт дорог. Решение принято на заседании регионального правительства сегодня, 23 мая, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

stux Ремонт дороги

Средства выделены за счёт резервного фонда правительства России на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников обратил внимание на состояние дорог в Новосибирске и поставил задачу ужесточить контроль за дорожным строительством.