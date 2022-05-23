Женева, Швейцария, , 17:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обнаружила свидетельств того, что вирус обезьяньей оспы мутирует, сообщает 23 мая Reuters со ссылкой на заявление главы отдела ВОЗ по изучению оспы Розамунд Льюис.

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что инфекционное заболевание, эпидемия которого встречается в Западной и Центральной Африке, как правило, не мутирует.

По словам Льюис, мутация обезьяньей оспы редка, хотя анализ ее образцов поможет лучше понять нынешнюю вспышку.

Напомним, что у ВОЗ имеются сведения о 92 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян и 28 предполагаемых, которые поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными.

«Это сдерживаемая ситуация», — заявила руководитель программы ВОЗ по отслеживанию новых заболеваний Мария ван Керкхове.

Согласно данным организации, случаи со вспышками нетипичны, потому что они произошли в странах, где вирус регулярно не циркулирует. В данный момент ученые пытаются выяснить, мог ли вирус каким-то образом измениться.

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