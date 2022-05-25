Ялта, Крым, 25 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Дом главного архитектора Ялты Николая Краснова был снесен 9 мая. Как напоминает в своем телеграм-канале политик Олег Царёв, именно Николай Краснов сделал Крым таким, каким мы его любим. Он — автор проекта Ливадийского дворца, ялтинского собора Александра Невского, дворца «Дюльбер» в Мисхоре, Юсуповского дворца, кинотеатра им. Шевченко в Симферополе, усадьбы Харакс в римском стиле, дворца Гагариной в Утесе, всего — более 60 авторских строений.

Марина Каширская ИА REGNUM Ялта

По оценкам экспертов, дом Краснова на улице Коммунаров, 7 был в хорошем состоянии и обладал безусловными архитектурными достоинствами. В нём зодчий прожил 15 лет — с 1903 по 1918 гг. Здание пережило землетрясение 1927 года, бомбежку 1941 года, но уничтожить его смогла только мэр Ялты Янина Павленко.

По словам заместителя Янины Павленко Евгении Бавыкиной, постройка не являлась объектом культурного наследия, так как администрация Ялты не нашла соответствующих записей на сайте минкульта Республики Крым. По словам чиновницы, дом находился в частной собственности и значился как нежилое здание. При этом, по сообщениям СМИ, крымское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры еще в апреле передало в Министерство культуры Республики Крым документы об исторической и культурной ценности здания. Защитники архитектурного наследия уверены, что республиканские власти во главе с Сергеем Аксёновым заняли бы ответственную и конструктивную позицию и присвоили соответствующий статус дому Краснова как одному из образцов классической архитектурной школы.

Градозащитники отмечают, что, по данным Росреестра, кадастровая стоимость земельного участка по адресу: г. Ялта, ул. Коммунаров, 7 на конец декабря 2019 года составляла 409 млн 321 тыс. рублей. На сегодняшний день, по оценкам риелторов, стоимость земли под остатками дома архитектора высочайшего двора Краснова может составлять полмиллиарда рублей.

Сейчас инициативная группа защитников архитектурного наследия рассматривает вопрос об обращении к главе Республики Крым Сергею Аксенову, в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с целью дать правовую оценку решениям и действиям администрации города Ялты и Янины Павленко.