Ереван, , 17:30 — REGNUM Вопрос создания комиссии по делимитации границы с Азербайджаном обсудили 23 мая министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян, сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Арарат Мирзоян Civilnet.am

В ходе телефонного разговора главы ведомств «коснулись разблокирования экономических связей и транспортных коммуникаций» в Закавказье. Со своей стороны глава МИД Армении заявил, что Ереван заинтересован в установлении «мира и стабильности» с Азербайджаном.

Кроме того, Лавров и Мирзоян коснулись на переговорах двусторонних отношений Москвы и Еревана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 мая, состоялись трёхсторонние переговоры руководства Армении, Азербайджана и председателя Европейского совета на тему двусторонней комиссии по делимитации границы двух республик.

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