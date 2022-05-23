Москва, , 18:03 — REGNUM Западные санкции поставили перед российскими предпринимателями много вопросов. В их числе — где теперь брать недорогие финансы и где найти замену тому, что ранее поставляли на наш рынок иностранные компании? Справиться с проблемой помогают принятые на различных уровнях меры поддержки, обозначенные нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». Существует масса примеров, подтверждающих, что программа импортозамещения в нашей стране активно развивается.

Продукция «Уралбензотех» Цитата с сайта uralbenzoteh.ru

Когда говорят о том, что программа импортозамещения в России полностью провалена, наверное, с этим можно согласиться, заявил на недавнем брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он поделился наблюдением: «То, что есть невыполненные планы — да, наверняка, мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать этого нельзя. Нельзя и почивать на лаврах, поскольку еще предстоит много сделать, при этом в авральном режиме с учетом существующих условий».

Компания «АИР-Магистраль» более 12 лет занимается инновационными разработками в сфере аэродромного и дорожного строительства.

«Мы представители МСП и для нас налоговая дисциплина всегда в приоритете. Узнав о решении президента предоставить бизнесу отсрочки по уплате страховых взносов, мы поняли, что можем направить средства, а это почти 13 миллионов рублей, в новое производство «Илья Муромец», связанное с импортозамещением в области малой механизации. Сейчас готовим опытный образец, и он уже на стадии завершения. Всё происходит вовремя, оперативная работа Министерства экономического развития по реализации таких мер поддержки позволила нашей компании сосредоточиться на новой задаче. Для нас это, по сути, своего рода беспроцентный кредит, и на довольно приличный срок», — делится учредитель компании Алексей Кучмин. Он также пояснил:

«Сохраненные на балансе компании таким образом средства позволили не только сохранить персонал, но и в целом, не остановить темпы развития».

Рынок малой механизации в стране почти полностью занят иностранной техникой, и «мириться с этим больше нельзя». Инженеры и маркетологи «АИР-Магистраль» решительно настроены вывести на рынок новый продукт на электротяге — это многофункциональный городской помощник со сменным навесным оборудованием под брендом «Илья Муромец». Появление таких машин сначала на улицах столицы, а затем возможно и в других городах страны «позволит доказать, что слоган «Сделано в России» обретает реальную силу, мы можем многое производить сами и у нас всё для этого есть».

Сегодня у «АИР Магистраль» есть два производства на территории России. Одно из них работает в области микроэлектроники, занимается изготовлением печатных плат в рамках контрактного производства.

«Спектр применения наших печатных плат очень большой — начиная от контроллеров и пультов для телевизоров заканчивая телефонами и флешками, и даже продукцией для космической и оборонной отраслей», — говорит учредитель компании.

«Благодаря сотрудничеству с отечественными производителями, мы наладили активное производство светотехнической продукции, такой как светильники, фасадное освещение и ультратонкие знаки с подсветкой». Помимо этого, у компании есть производство по рециклингу пластика, благодаря чему было налажен выпуск устройств для дорожной безопасности в крупных объемах, это, например, водоналивные блоки, разного рода ограждения, дорожные столбики, конусы и не только.

«Увеличение рынков сбыта и расширение возможностей компании стало возможным во многом благодаря оперативной помощи бизнесу со стороны государства», — уверен руководитель компании Алексей Кучмин.

Российские сыроделы одними из первых доказали возможность и выгоду импортозамещения. Стремительное развитие ремесленного производства сыра в России началось с введением санкций и эмбарго после воссоединения с Крымом. За это время доля отечественных сыров существенно выросла, увеличился ассортимент, появились новые имена.

Наталия Урсол из Камчатского края первую партию сыра приготовила на своей кухне в домашней сыроварке объемом чуть больше 10 литров. Дегустировали друзья и коллеги.

Через некоторое время при помощи господдержки хобби превратилось в бизнес, а производство переместилось из кухни в оборудованный цех. Благодаря субсидии в полмиллиона рублей предпринимательница приобрела оборудование для производства, а кредит по низкой процентной ставке помог сыроварне выйти на новую ступень развития. И все это в непростой пандемийный 2020 год.

Сегодня ООО «Сырман» производить более 80 наименований кисломолочной продукции и сыров под торговой маркой «Аристель». Ежедневно компания перерабатывает до одной тонны молока и отгружает партнерам и в пять точек собственной торговой сети свыше 120 кг изделий, включая уникальные сорта — все без каких-либо пищевых добавок.

«Даже сейчас, когда некоторые иностранные производители кисломолочных продуктов объявили о своем уходе из российского рынка, мы в короткие сроки наладили выпуск аналогичных детских творожков, питьевых биойогуртов. Наш продукт из местного сырья получился дешевле и уже полюбился местным жителям», — отметила руководитель крафтовой сыроварни «Аристель» Наталия Урсол.

В условиях санкционного давления ученые и производители продуктов питания в Алтайском крае работают вместе. Руководитель Центра комплексных исследований и экспертной оценки пищевой продукции «АлтайБиоЛакт» Алтайского государственного технического университета Лариса Мелешкина рассказала, как изменилась работа специалистов после введения санкций, какие перспективы импортозамещения есть в регионе и что отличает алтайские продукты.

«Ситуация за последний месяц кардинально изменилась. Из-за логистических причин, ограничения поставок импортного солода в страну, ячмень алтайских фермеров на пике популярности, значительное количество исследований посвящено оценке возможности выработки солода из ячменя.

Также предприятия края столкнулись с необходимостью пересмотра рецептурного состава выпускаемой продукции. Центр проводит комплексные исследования замороженных тортов, кондитерских паст, шоколадной глазури, мягкого сыра с добавлением растительных обогащающих добавок, хумуса с различными травами, новых видов мучных смесей и другой продукции, совместно с предприятиями вырабатываются оптимальные технологические решения, рецептуры», — поясняет эксперт.

По словам Ларисы Мелешкиной, центр «АлтайБиоЛакт» в первую очередь занимается оценкой качества. Это не только соответствие заявленным требованиям к продукции, но и безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность, способность обеспечивать сохранение здоровья человека. В центре продукты проверяют на соответствие требованиям нормативной документации, по заявке предприятия специалисты могут провести множество других исследований.

Эксперт уверена, что у импортозамещения продуктов питания в Алтайском крае хорошие перспективы.

«Первые санкции были введены еще в 2014 году, и это привело к существенному росту пищевой промышленности. К сожалению, производство пищевых добавок пока отстает. Поэтому предприятиям приходится пересматривать технологический процесс, нужны специалисты, способные не только искать аналоги для замещения и работы по старым рецептурам, но и мыслящие креативно, способные создавать что-то новое», — считает учёный.

В условиях санкций и ухода с российского рынка иностранных производителей и поставщиков техники вырос спрос на отечественную сельхозтехнику и оборудование. Импортозамещение может дать российскому АПК серьезный импульс для развития, повысить конкурентоспособность отечественных товаров и увеличить объем реализации, уверена гендиректор группы компаний «Уралбензотех» Лариса Целищева.

«Западные экономические санкции — точка роста для производственных компаний России. Мы рассматриваем их введение, как толчок к дальнейшему развитию. Это объясняется тем, что отечественные компании сейчас получают внутренний рынок, свободный от западных конкурентов А значит, необходимо расширять производство и создавать дополнительные рабочие места. В связи с приостановкой поставок сельхозтехники зарубежных заводов мы планируем закупить оборудование для расширения производства. Это позволит решить задачи по импортозамещению», — уверена Лариса Целищева

Алтайский сыр Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Сейчас «Уралбензотех» — это порядка 300 сотрудников, ежемесячно предприятие выпускает около 3 тыс. прицепов для мотоблоков, а также комплектующие для них, садовую технику и бензиновый инструмент под собственной торговой маркой Forza. Производственные площадки оснащены современным высокотехнологичным оборудованием для плазменной резки металла и сварки, токарными и фрезерными станками.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» помогает поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.