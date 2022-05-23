Пенза, , 17:26 — REGNUM В конце 2021 года в Пензенской области протяженность тепловых и паровых сетей составила 1212,4 км, из них в замене нуждаются 411,9 км. В прошлом году было обновлено 35,7 км сетей, или 8,2% от протяженности сетей, нуждающихся в замене на начало 2021 года, публикует Пензастат.

Водопровод

Количество централизованных водопроводов и отдельных водопроводных сетей составило в конце года по области 892 единицы. Протяженность водопроводных сооружений достигает 8139,1 км, из них требуют замены — 2548,1 км.

Всего за 2021 году заменили 68,9 км водопроводных сооружений (2,7% от протяженности нуждающихся в смене на начало года), это на 15,2 км больше, чем в 2020 году.

В канализационном хозяйстве Пензенской области числилось 79 объектов. Протяженность сетей, осуществляющих отвод сточных вод составила 1462,8 км, в замене нуждаются 719 км. За прошлый год удалось обновить лишь 0,7% от протяженности канализационных сетей, нуждающихся в обновлении на начало года, или 3,9 км.

ИА REGNUM напоминает, в 2022 году на реализацию мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» из бюджета Пензенской области дополнительно выделяется 135 млн рублей.

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