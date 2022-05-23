Тюмень, 23 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. В Тюменской области годовая инфляция на продовольственные товары достигла 18,21%. Об этом сообщает пресс-служба уральского отделения Центробанка.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Колбаса

Более всего выросла стоимость мясной продукции, так как выросли затраты животноводческих хозяйств на импортные кормовые добавки, соевый шрот и ветеринарные препараты, на приобретение и ремонт оборудования, значительная часть которого производится за рубежом. Аналогичные причины способствовали и ускорению роста цен на молочную продукцию, яйца и сыры.

Как и на Ямале, в Тюменской области подорожали кондитерские изделия — на торты, печенье, шоколадные конфеты и зефир. Но замедлился годовой рост цен на помидоры, огурцы и белокочанную капусту.