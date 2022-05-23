Лондон, 23 мая, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Британии и Литвы Лиз Трасс и Габриэлюс Ландсбергис подписали в Лондоне Совместную декларацию о взаимодействии в вопросах обороны и безопасности, сообщает 23 мая пресс-служба МИД Британии.

Иван Шилов ИА REGNUM Прибалтика

По словам Трасс, она «сильно восхищается Литвой».

«Великобритания и Литва — это две страны, которые верят в свободу и суверенитет и противостоят авторитарным режимам в Европе и во всем мире. Я сильно восхищаюсь Литвой и уважаю ее. Я рада, что мы углубляем наши отношения в сфере обороны и безопасности, усиливая возможности торговли и инвестиций», — заявила Трасс.

При этом отмечено, что документ не только «усилит сотрудничество по вопросам обороны» двух стран-членов НАТО, но и «повысит резистентность к угрозам» со стороны России и Китая.

Кроме того, указано намерение совместно бороться с организованной преступностью и с изменениями климата.