Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Патрульный автомобиль полиции сбил ребенка в Санкт-Петербурге, сообщили 23 мая ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП с полицейским автомобилем. (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло около 13:00 мск 23 мая во дворе дома 53/1 по 2-й Комсомольской улице в Красносельском районе города. Наряд патрульно-постовой службы полиции получил по радиосвязи информацию о розыске преступного автотранспорта. Когда служебный автомобиль начал движение, на проезжую часть со стороны детской площадки вышла 15-летняя девушка в наушниках.

«Сотрудники полиции на месте оказали ей первую помощь, посадили в служебный автомобиль и отвезли в медицинское учреждение», — уточнили в Главке МВД.

По факту ДТП проводится проверка.