Вашингтон, , 17:33 — REGNUM Американская сеть кофеен Starbucks покинет Россию после 15 лет присутствия на рынке, сообщает 23 мая Reuters.

Starbucks Adrianna Calvo

На минувшей неделе также стало известно о продаже ресторанов McDonald’s по всей России местному предпринимателю, который намерен провести ребрендинг заведения.

В данный момент компания Starbucks, базирующаяся Сиэтле, имеет в России 130 заведений, в которых работают почти две тысячи сотрудников. После закрытия заведений сотрудники продолжат получать зарплату в течение шести месяцев.

Пока не сообщается, какие финансовые последствия повлечет за собой уход компании. Отметим, что в результате выхода с российского рынка неденежные расходы McDonald’s составят до $1,4 млрд.

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