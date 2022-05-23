Брянск, , 17:18 — REGNUM Годовая инфляция в Брянской области в апреле 2022 года ускорилась до 17,25% с 15,31% месяцем ранее, заявили 23 мая в пресс-службе Банка России РФ.

Инфляция © ИА REGNUM

Цены на продовольственные товары увеличились на 3,28% до 19,75% — эксперты отмечают подорожание мясной и молочной продукции, кондитерских изделий. В секторе непродовольственных товаров увеличился темп прироста цен на обувь, одежду, гигиенические средства и автомобили — с 17,42% в марте до 18,30% в апреле.

Базовая инфляция в Брянской области в апреле 2022 года составила 19,98% (в марте — 17,12%).

В ЦФО годовая инфляция в апреле 2022 года возросла до 17,97% после 16,58% в марте, а инфляция по России в целом увеличилась до 17,83%