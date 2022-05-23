Воронеж, 23 мая 2022, 17:15 — REGNUM Разработать схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Воронежской области обязал областной департамент природных ресурсов и экологии Ленинский районный суд по иску Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Как пояснили в прокуратуре, схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий должна обеспечивать организацию рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов на территории региона. Согласно федеральному законодательству, разработать её должны региональные ораны власти. Однако документ так и не разработан, несмотря на внесённое ранее представление прокурора.
Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать департамент разработать схему размещения, использования и охраны охотничьих ресурсов на территории Воронежской области. Суд иск удовлетворил. Документ должен быть разработан в течение года со дня вступления судебного акта в законную силу.