Воронеж, , 17:15 — REGNUM Разработать схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Воронежской области обязал областной департамент природных ресурсов и экологии Ленинский районный суд по иску Воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Сергей Ворошилов. Охота с гончими

Как пояснили в прокуратуре, схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий должна обеспечивать организацию рационального использования охотничьих угодий и охотничьих ресурсов на территории региона. Согласно федеральному законодательству, разработать её должны региональные ораны власти. Однако документ так и не разработан, несмотря на внесённое ранее представление прокурора.

«Неисполнение департаментом требований, закрепленных природоохранным законодательством, приводит к ненадлежащему осуществлению егерских обходов, противоэпизоотических, ветеринарно-профилактических, биотехнических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней, не проведению мероприятий по созданию охотничьей инфраструктуры и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов», — уточнили в прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иск с требованием обязать департамент разработать схему размещения, использования и охраны охотничьих ресурсов на территории Воронежской области. Суд иск удовлетворил. Документ должен быть разработан в течение года со дня вступления судебного акта в законную силу.