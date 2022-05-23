23 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Людмила Лис, , 17:29 — REGNUM В восьмой раз в Севастополе открылся МКФ «Золотой витязь». В день открытия, 22 мая, в День памяти Святителя Николая Чудотворца, по традиции участники фестиваля собрались во Владимирском соборе Херсонеса, где благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта отслужил водосвятный молебен. Он благословил и напутствовал собравшихся словами:

Германский кинорежиссер Вильгельм Домке-Шульц © Людмила Лис

«Приветствуя участников и гостей фестиваля, хочу подчеркнуть, что в наше непростое время очень нужно нам хорошее кино с теми нравственными законами, которые дал Господь. Если бы наши сегодняшние противники и пленники смотрели в свое время духовное кино, которое их чему-то хорошему бы научило, разве бы стали они делать нацистские и языческие наколки на своих плечах, на своем сердце?»

Молебен открытия МКФ «Золотой витязь» во Владимирском соборе Херсонеса © Людмила Лис

Вторым мероприятием в рамках кинофорума стала пресс-конференция в конференц-зале «Адмирал» «Zа Россию! Против нацизма». Президент кинофорума «Золотой витязь», депутат Госдумы Николай Петрович Бурляев рассказал, что в этом году в программе кинофестиваля представлено 165 конкурсных фильмов из 21 страны и 24 внеконкурсных кинокартины.

Депутат Госдумы и президент МКФ «Золотой витязь» Николай Бурляев на молебне © Людмила Лис

Несмотря на сложности транспортного сообщения, на фестиваль впервые приехали участники из Германии и Индии. Представители Сербии, Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных Республик также сумели добраться до Севастополя и примут участие в мероприятиях кинофорума.

Режиссер-документалист из Германии Вильгельм Домке-Щульц представит на кинофестивале два своих фильма «Вспомнить Одессу» (2019) и «Жизнь и смерть на Донбассе» (2022).

Германский кинорежиссер Вильгельм Домке-Шульц © Людмила Лис

«Эти фильмы я создал для того, чтобы рассказать миру правду о нацизме на Украине и о борьбе ДНР и ЛНР за свою свободу от нацизма, а также против элит Западной Европы, которая могла бы послужить примером для германской оппозиции. В Германии трудно узнать правду, потому что антироссийская пропаганда составляет в германских СМИ 99 процентов, но в германском обществе есть запрос на правду, несмотря на давление пропаганды, многие думают иначе», — сказал В. Домке-Щульц.

На кинофестиваль «Золотой витязь» в качестве участника смог приехать военный корреспондент Семен Пегов. В рамках специальной кинопрограммы военных корреспондентов «Так победим!» он представляет свой фильм «Позывной «Донецк»: история одного аэропорта».

Военкор Семен Пегов © Людмила Лис

«Для меня большая честь встать в одном ряду с Евгением Поддубным и Александром Сладковым и с теми, кто сейчас находится на передовой. Тяжело перестроиться из одного ритма жизни в другой. Вчера мы еще лазили с ребятами в окопах под Авдеевкой, а сегодня я в Севастополе, и тут есть горячая вода. Почему для меня важно было приехать на этот форум? Сейчас мы видим огромное количество Z на автомобилях, на футболках. Те люди, которые раньше дистанцировались от войны, сейчас пытаются встроиться в повестку дня, но далеко не все они стояли рядом с народом Донбасса все эти 8 лет, пока шла война, — сказал на пресс-конференции Семен Пегов. — Лицемерие сейчас является нашим главным врагом. Русский мир — это символ борьбы за правду для миллионов людей».

Торжественная церемония открытия МКФ «Золотой витязь» состоялась вечером 22 мая в театре им. Луначарского. Горожане приветствовали артистов и участников фестиваля, прошедших по красной дорожке под музыкальное сопровождение духового оркестра.

Сквер Театра им. Луначарского в Севастополе перед торжественной церемонией открытия МКФ «Золотой витязь» © Людмила Лис

МКФ «Золотой витязь» проходит в Севастополе с 22 по 28 мая 2022 года на площадках ДК «Инкерман», кинотеатров «Украина», «Москва», «Победа» и «Россия». Вход на все киносеансы свободный.