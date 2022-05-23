Милан, Италия, 23 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. 22-летний фланговый нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау был признан самым ценным игроком итальянской Серии А сезона 2021/22. Об этом 23 мая сообщили на официальном сайте лиги.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

«Леау является одним из символов «Милана» как чемпиона Италии. Этот футболист всегда может выдать зрелище. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости уже сделали его лучшим игроком и одним из самых ярких талантов на международном уровне», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В завершившемся сезоне чемпионата Италии Рафаэл Леау принял участие в 34-х турах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Суммарно на поле португалец провел 2619 минут.