Рафаэл Леау признан самым ценным игроком Серии А 2021/22
Милан, Италия, 23 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. 22-летний фланговый нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау был признан самым ценным игроком итальянской Серии А сезона 2021/22. Об этом 23 мая сообщили на официальном сайте лиги.
«Леау является одним из символов «Милана» как чемпиона Италии. Этот футболист всегда может выдать зрелище. Футбольный азарт, непредсказуемость, спортивная сила и техника на скорости уже сделали его лучшим игроком и одним из самых ярких талантов на международном уровне», — заявил генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии Рафаэл Леау принял участие в 34-х турах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Суммарно на поле португалец провел 2619 минут.