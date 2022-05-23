Давос, Швейцария, 23 мая 2022, 17:08 — REGNUM Овациями не проводили представители Китая выступление украинского президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передаёт 23 мая CNN.
Напротив, китайская делегация стала единственной, которая демонстративно покинула зал после его выступления.
Сначала, когда все хлопали Зеленскому, китайская делегация оставалась на своих местах, не участвуя в этом. Затем, когда все прекратили хлопать, китайские представители покинули зал.
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