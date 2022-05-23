Делегация Китая в Давосе после речи Зеленского демонстративно вышла из зала
Давос, Швейцария, 23 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Овациями не проводили представители Китая выступление украинского президента Владимира Зеленского на экономическом форуме в Давосе (Швейцария), передаёт 23 мая CNN.
Weforum.org
Всемирный экономический форум в Давосе
Напротив, китайская делегация стала единственной, которая демонстративно покинула зал после его выступления.
Сначала, когда все хлопали Зеленскому, китайская делегация оставалась на своих местах, не участвуя в этом. Затем, когда все прекратили хлопать, китайские представители покинули зал.