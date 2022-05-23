Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», санкт-петербургский «Зенит» рассматривает возможность подписания 23-летнего флангового нападающего московского «Динамо» и молодежной сборной России U21 Вячеслава Грулева.

Логотип «Зенита»

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Вячеслав Грулев принял участие в 26-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость нападающего московского «Динамо», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Соглашение вингера с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2025 года.