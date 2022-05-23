Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин рекомендовал Белому дому выдвинуть кандидатуру генерал-лейтенанта морской пехоты Майкла Лэнгли на пост нового главы вооруженных сил в Африке, сообщает The New York Times.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

В случае официального выдвижения и утверждения его кандидатуры Сенатом генерал Лэнгли станет первым афроамериканцем, который займёт пост офицера корпуса морской пехоты США и получит четыре звезды.

Лэнгли может потенциально сменить на данном посту генерала Стивена Таунсенда, который уходит в отставку предстоящим летом, рассказали изданию источники.

Напомним, что в данный момент под руководством Лэнгли находятся силы морской пехоты на восточном побережье США. За свою 37-летнюю карьеру он успел послужить в Афганистане, Сомали и на Окинаве. Он также занимал несколько руководящих должностей в Пентагоне и в центральном командовании вооруженных сил, которое курирует операции на Ближнем Востоке.