Париж, , 17:00 — REGNUM Как сообщает французское издание RMC Sport, руководство «Пари Сен-Жермен» выплатит «Монако» 35 миллионов евро за продление контракта с 23-летним нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

Футбольный клуб «Монако»

Мбаппе, будучи воспитанником «Монако», перешел в «Пари Сен-Жермен» 31 августа 2017 года на правах аренды. Спустя год парижский клуб выкупил нападающего за 180 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Франции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 35-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился 28-ю забитыми мячами и 17-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 10 (6+4) очков по системе гол+пас в восьми встречах.