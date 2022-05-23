Нью-Йорк, США, 23 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Лина Эско, на протяжении пяти сезонов исполнявшая в сериале «Спецназ города ангелов» (S. W. A. T.) роль Кристины Алонсо, покидает проект. Об этом 23 мая сообщает портал TVLine.

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В одном из недавних эпизодов шоу Алонсо сказала коллеге и лучшему другу Джиму Стриту (Алекс Рассел), что решила покинуть спецподразделение полиции Лос-Анджелеса, чтобы помогать Маме Пине — управляющей убежищем для женщин-мигрантов.

«Пять лет спустя я покидаю S. W. A. T., чтобы заняться новыми творческими начинаниями», — сказала Эско, добавив, что это было одно из самых трудных решений, которые ей приходилось принимать в жизни.

Напомним, сериал «Спецназ города ангелов» выходит на канале CBS со 2 ноября 2017 года. Премьера его пятого сезона состоялась 1 октября 2021 года, 8 апреля 2022 года CBS объявил, что проект получит шестой сезон.