Санкт-Петербург, 23 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Продажи в новостройках Санкт-Петербурга в апреле 2022 года упали на 59% по сравнению с предшествующим месяцем текущего года.

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Как сообщают 23 мая «Известия», это произошло, несмотря на то, что застройщики Петербурга и Москвы (снижение на 46%) меньше всего пострадали от кризисных явлений в экономике. В то время как в Ленинградской области, отмечает РБК, ситуация с продажами в новостройках значительно драматичнее. В марте было заключено 2,3 тыс. сделок, в апреле — только 700, то есть падение достигло 71%.

На рынок жилой недвижимости негативно повлияли повышение ставок по депозитам, страх покупателей из-за введенных правительством РФ послаблений для застройщиков по качеству строительства и невозможность, в случае снижения, рефинансирования льготной ставки по ипотеке (в настоящий момент 9%, — прим. ред.). Стагнация рынка может быть длительной.

«В зоне риска — региональные девелоперы. Волна их банкротств может начаться осенью или в конце года», — предполагает заместитель генерального директора «ДомДА» Дмитрий Екимов.

С мнением эксперта не согласился член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков, который считает, что говорить о банкротстве девелоперов пока преждевременно, но ввод жилья в регионах сократится. А в случае, если экономический кризис не усугубится, считает коммерческий директор девелоперской компании Glincom Кристина Дудко, в сентябре продажи могут начать расти, но рекордных показателей прошлых лет уже не будет.