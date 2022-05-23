Ливерпуль, Великобритания, 23 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. 23 мая футбольный клуб «Ливерпуль» объявил о трансфере 19-летнего португальского атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабиу Кавалью. Футболист станет игроком «мерсисайдцев» 1 июля 2022 года.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Ранее итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Ливерпуль» заплатил 5,91 миллиона евро за трансфер 19-летнего португальца. На данный момент трансферная стоимость молодого футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Чемпионшипа 2021/22 Фабиу Кавалью принял участие в 36-ти турах чемпионата, в которых отметился десятью забитыми мячами, восемью результативными передачами и получил пять желтых карточек.