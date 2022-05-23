Владикавказ, , 16:57 — REGNUM Владикавказ и Стамбул свяжет прямое авиасообщение. Самолеты по данному маршруту запустит с началом лета авиакомпания Red Wings. Полёты будут выполняться на самолетах SSJ100 вместимостью 100 пассажиров, сообщили 23 мая в пресс-службе авиаперевозчика.

Самолет (сс) ThePixelman

Стоимость перелета по маршруту составит от 10 345 рублей. Выполняться рейс будет по воскресеньям, начиная с 12 июня. Из Стамбула самолет будет вылетать в 16:45, в обратный рейс он отправится в 20:00. Время в пути составит два часа 40 мин.

Ранее сообщалось, что из Владикавказа эта же авиакомпания в апреле 2022 года запустила регулярный рейс в Екатеринбург. Он будет выполняться один раз в неделю по понедельникам.

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