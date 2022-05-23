Саратов, , 17:13 — REGNUM В Саратове в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Как сообщает следственное управление СКР по Саратовской области, инцидент произошел в ночь на 21 мая.

Нож

По данным следствия, подозреваемый через окно проник в частный дом в поселке Красный Текстильщик. Находясь в помещении жилища, мужчина вооружился ножом, а затем применяя насилие и высказывая угрозы его применения, совершил иные действия сексуального характера в отношении хозяйки дома, одновременно высказывая ей угрозы убийством. Когда злоумышленник покинул место происшествия, женщина обратилась с заявлением в полицию.

Подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой свободы и неприкосновенности женщины.

ИА REGNUM напоминает, в городе Балаково 47-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка. Несмотря на непризнание вины, суд приговорил его в 13 годам лишения свободы.

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