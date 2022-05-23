Тюмень, , 16:56 — REGNUM В Тюменской области с марта по апрель 2022 года инфляция ускорилась на 0,68%, до годового показателя в 14,29%. Об этом сообщает уральское отделение Банка России.

Банк России

На динамику инфляции в Тюменской области оказали влияние факторы, характерные в целом для России в целом и обусловленные существенным изменением внешних условий. Это увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения производственно-логистических цепочек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Уральском федеральном округе годовая инфляция составила 15,21% и по России в целом — 17,83%.

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