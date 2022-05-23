Москва, 23 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов в понедельник, 23 мая, опустился ниже 59 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Евро

По состоянию на 16:37 мск, курс евро снизился на 4 рубля 9 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 58,71 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился ниже уровня в 59 рублей в июне 2015 года.

Тем временем доллар подешевел на 2 рубля 76 копеек — до 57,47 рубля.