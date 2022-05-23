София, 23 мая, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В результате масштабной спецоперации, проведённой сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии, в Софии была изъята крупная партия наркотических средств. Об этом 23 мая сообщает софийский информационный портал News. bg.

https://32.мвд. рф/ Изъятые наркотики

Согласно официальной информации, в общей сложности более десяти килограммов сильнодействующего наркотика находились в нескольких тайниках на заброшенных стройках на окраине болгарской столицы. Предполагается, что наркотики предназначались для отправки в Западную Европу.

Задержаны два человека. Если их вина в хранении указанных средств будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.