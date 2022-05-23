Вашингтон, 23 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Западные страны должны активнее оказывать военную помощь Украине и готовить планы на случай подобных вызовов, заявил 23 мая министр обороны США Ллойд Остин на заседании контактной группы по военной помощи Киеву.

Министерство обороны Украины Партия военной помощи от США Украине

«Так как борьба на Украине продолжается, мы должны усилить свою активность, должны готовить планы на предстоящие вызовы», — сказал шеф Пентагона.

«Вооруженным силам Украины необходима наша устойчивая поддержка. США привержены планам поддержки Украины в течение долгого времени. Поэтому президент Байден утвердил выделение $40 млрд на финансирование помощи Украине», — сказал Остин.

Напомним, в виртуальном заседании участвуют 77 государства ЕС и НАТО, в том числе Косово, Колумбия, Австрия, Босния и Герцеговина.