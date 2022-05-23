Эль-Кувейт, , 16:47 — REGNUM Работа международного аэропорта Эль-Кувейта временно приостановлена: причина — песчаная буря, обрушившаяся на страну, передаёт 23 мая Al Arabiya.

Песчаная буря Roxy Lopez

В главном управление гражданской защиты Эль-Кувейта сообщили, что воздушное сообщение будет сразу же возобновлено после восстановления видимости.

Стоит отметить, что пылевой фронт пришёл в Кувейт из Ирака, где также временно приостановили работу несколько аэропортов. Правда, в Ираке ситуация улучшается, и багдадская воздушная гавань уже восстановила перевозки.

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