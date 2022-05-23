Эль-Кувейт, 23 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Работа международного аэропорта Эль-Кувейта временно приостановлена: причина — песчаная буря, обрушившаяся на страну, передаёт 23 мая Al Arabiya.

Roxy Lopez Песчаная буря

В главном управление гражданской защиты Эль-Кувейта сообщили, что воздушное сообщение будет сразу же возобновлено после восстановления видимости.

Стоит отметить, что пылевой фронт пришёл в Кувейт из Ирака, где также временно приостановили работу несколько аэропортов. Правда, в Ираке ситуация улучшается, и багдадская воздушная гавань уже восстановила перевозки.