Саратов, , 16:42 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области по состоянию на 23 мая провели 4 002 641 исследование на коронавирусную инфекцию. По информации регионального управления Роспотребнадзора, всего на COVID-19 обследовано 3 721 077 человек.

Не нуждающийся в представлении вирус Василий Иванов © ИА REGNUM

Тестирование населения осуществляется на базе 24 лабораторий, в том числе в 17 медицинских организациях, подведомственных облминздраву.

Всего по области зарегистрировано 251 543 случая заболевания коронавирусом, из них 140 — за сутки. Показатель заболеваемости составил 10 502,3 на 100 тыс. населения. Суточный показатель заболеваемости — 5,79 на 100 тыс. населения, темп прироста — 0,06%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 350 ковид-пациентов, на амбулаторном — 1224.

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