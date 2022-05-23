Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Крис Хемсворт, который вернётся к роли Тора в кинокомиксе «Тор: Любовь и гром», заявил, что будущий трейлер фильма поразит фанатов. Публикацию актёр разместил 23 мая на странице в соцсети.

Цитата из к/ф «Мстители: Финал». реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США Крис Хемсворт в роли Тора

«Огромное, огромное объявление. Официальный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром» выйдет завтра», — написал Хемсворт, предложив подписчикам «распространять информацию» и «сеять любовь». «Этот трейлер снесёт вам крышу. Это то, чем я так горжусь», — заявил актёр.

Напомним, премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится в США 7 июля 2022 года. Снимает картину режиссёр Тайка Вайтити, выпустивший на экраны предыдущий кинокомикс серии «Тор: Рагнарёк». В проекте кроме Криса Хемсворта участвуют Тесса Томпсон, Натали Портман, Кристиан Бэйл, Крис Пратт, Дэйв Батиста и другие известные актёры.