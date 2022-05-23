Краснодар, , 16:37 — REGNUM Как сообщает издание «РБ Спорт» 29-летний колумбийский таранный форвард Джон Кордоба намерен вернуться в «Краснодар» и продолжить выступление в следующем сезоне.

ФК «Краснодар»

По информации источника, вместе с Кордобой планирует вернуться защитники Кристиан Рамирес и Кайо.

В завершившемся сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Джон Кордоба принял участие в пятнадцати турах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Краснодар» Кордоба выступает с 23 июля 2021 года после перехода из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.